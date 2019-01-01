Очень вкусная шарлотка с капустой

Заливной пирог с самыми разными начинками всегда получается мягким и вкусным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

— капуста, 1 кг;

— яйца, 3 шт;

— мука, 5 ст.л;

— соль и перец по вкусу;

— разрыхлитель, 1ч.л.

Мелко шинкуем капусту и обжариваем на сковороде в течение пары минут, добавляем по вкусу соль и перец, уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой и тушим 6 – 8 минут, пока капуста не станет мягкой.

Соединяем яйца с солью и взбиваем венчиком.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, вливаем яичную массу и смешиваем до однородного состояния. Масса должна быть густой, такой консистенции, как домашняя сметана.

Форму для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем пергаментом и выкладываем капусту, на нее выливаем тесто.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем 35 – 40 минут, до золотого цвета верха. Готовность проверяйте.

Начинку из капусты можно заменить чем-то другим по вашему вкусу: творог, фарш, рыбная консерва с рисом, грибы, вареные и рубленые яйца с зеленым луком и укропом, сладкие варианты начинки в виде яблок, вишен, свежих фруктов или замороженных ягод. Прекрасно подходит и тыква с медом и корицей, орехами или маковая начинка.

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